Украинский бизнесмен строил метро и заводы в России во время войны

Предприниматель с приспешниками может провести за решеткой до 12 лет

Судоремонтный завод (Фото: Офис Генпрокурора)

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила украинского бизнесмена, строивший метро и судоремонтный завод в России. Офис генпрокурора уже сообщил ему и другим фигурантам о подозрении.

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По данным правоохранителей, украинский бизнесмен является конечным владельцем нескольких российских компаний, аналоги которых у него есть и Украине. Оформлены они через подконтрольные заграничные оффшоры.

Как утверждают следователи, владелец украинского строительного холдинга вместе с топ-менеджментом в начале полномасштабной войны заключил с российскими заказчиками шесть договоров почти на 100 млрд рублей ($1 млрд).

В частности, речь идет о строительстве четырех линий метро в Москве, реконструкции "Центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область), где ремонтируют военные корабли, строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ и реконструкции верфи для подводных лодок в Санкт-Петербурге.

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Следователи установили, что российский "филиал" регулярно платит налоги в бюджет РФ, а это способствует развитию их оборонного комплекса и ведению войны против Украины, подчеркнули они. Только в 2022-2023 годах сумма составила более 2 млрд рублей ($21,8 млн.).

СБУ провела обыски в офисах и жилье фигурантов дела в Киеве. Изъяты компьютеры, флешки, почти $700 000 и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Бизнесмен еще до начала полномасштабного вторжения уехал из Украины, но продолжил вести бизнес в стране. Ему помогали с делами как в Украине, так и в РФ две сообщницы.

Офис генпрокурора сообщил трем ключевым фигурантам дела (владельцу, директору и главному бухгалтеру российского филиала) о подозрении в организации хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором. Владелец дополнительно получил подозрение в руководстве государству-агрессору. Им грозит до 12 лет за решеткой.