СБУ: Український бізнесмен будував метро та заводи в Росії під час війни

Підприємець з поплічниками може провести за ґратами до 12 років

Судноремонтний завод (Фото: Офіс Генпрокурора)

Служба безпеки України заявила, що викрила українського бізнесмена, який будував метро та судноремонтний завод в Росії. Офіс генпрокурора вже повідомив йому та іншим фігурантам про підозру.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними правоохоронців, український бізнесмен є кінцевим власником кількох російських компаній, аналоги яких в нього є і в Україні. Оформлені вони через підконтрольні закордонні офшори.

Як стверджують слідчі, власник українського будівельного холдингу разом з топменеджментом на початку повномасштабної війни уклав з російськими замовниками шість договорів на майже 100 млрд рублів ($1 млрд).

Зокрема, йдеться про будівництво чотирьох ліній метро в Москві, реконструкцію "Центра судоремонта "Звездочка" (Архангельска область), де ремонтують військові кораблі, будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ та реконструкцію верфі для підводних човнів у Санкт-Петербурзі.

Читайте також: Пішли в СЗЧ та влаштували "бізнес" на ухилянтах: двом військовим повідомили про підозру

Слідчі встановили, що російська "філія" регулярно сплачує податки до бюджету РФ, а це сприяє розвитку їх оборонного комплексу та веденню війни проти України, наголосили вони. Лише у 2022-2023 роках сума склала понад 2 млрд руб ($21,8 млн).

СБУ провела обшуки в офісах та в житлі фігурантів справи у Києві. Вилучено комп'ютери, флешки, майже $700 000 та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Бізнесмен ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав з України, але і далі вів бізнес в країні. Йому допомагали зі справами як в Україні, так і в РФ дві спільниці.

Офіс генпрокурора повідомив трьом ключовим фігурантам справи (власнику, директору та головному бухгалтеру російської філії) про підозру в організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Власник додатково отримав підозру у посібництві державі-агресору. Їм загрожує до 12 років за ґратами.