СБУ: Український бізнесмен будував метро та заводи в Росії під час війни
Служба безпеки України заявила, що викрила українського бізнесмена, який будував метро та судноремонтний завод в Росії. Офіс генпрокурора вже повідомив йому та іншим фігурантам про підозру.
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За даними правоохоронців, український бізнесмен є кінцевим власником кількох російських компаній, аналоги яких в нього є і в Україні. Оформлені вони через підконтрольні закордонні офшори.
Як стверджують слідчі, власник українського будівельного холдингу разом з топменеджментом на початку повномасштабної війни уклав з російськими замовниками шість договорів на майже 100 млрд рублів ($1 млрд).
Зокрема, йдеться про будівництво чотирьох ліній метро в Москві, реконструкцію "Центра судоремонта "Звездочка" (Архангельска область), де ремонтують військові кораблі, будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ та реконструкцію верфі для підводних човнів у Санкт-Петербурзі.
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Слідчі встановили, що російська "філія" регулярно сплачує податки до бюджету РФ, а це сприяє розвитку їх оборонного комплексу та веденню війни проти України, наголосили вони. Лише у 2022-2023 роках сума склала понад 2 млрд руб ($21,8 млн).
СБУ провела обшуки в офісах та в житлі фігурантів справи у Києві. Вилучено комп'ютери, флешки, майже $700 000 та документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Бізнесмен ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав з України, але і далі вів бізнес в країні. Йому допомагали зі справами як в Україні, так і в РФ дві спільниці.
Офіс генпрокурора повідомив трьом ключовим фігурантам справи (власнику, директору та головному бухгалтеру російської філії) про підозру в організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Власник додатково отримав підозру у посібництві державі-агресору. Їм загрожує до 12 років за ґратами.
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