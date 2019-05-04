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04.05.2019, 14:50

Украинский паспорт открывает больше возможностей - Порошенко

Украинский паспорт открывает больше возможностей - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент отметил, что украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира

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Президент Петр Порошенко в Facebook отметил, что украинский паспорт открывает гораздо больше возможностей для путешествий, чем российский. 

"Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", - написал президент.

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В этом году Украина поднялась на 25 место в Global Passport Power Rank. Украинцы могут посетить 91 страну без визы вообще и 41 - с визой по прибытию. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 государств.

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов.

24 апреля 2019 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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Теги: Петр Порошенко, паспорт
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