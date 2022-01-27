Украинский спутник Січ-2-30 не поломался – он "заснул", потому что мало света. Что дальше
Украинский спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-30, который был выведен на орбиту 13 января 2022 года ракетой-носителем Falcon 9, сейчас находится в энергосберегающем режиме, потому что пока мало солнечного света для его питания. Об этом сообщает в Facebook КБ Южное.
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Как отмечается, после отделения спутника с ним установили связь и получили телеметрическую информация, подтвердившую работоспособность бортовой аппаратуры.
Однако установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации не удалось.
По информации Южного, это "вызвано внешними факторами, связанными с особенностями кластерного запуска".
Сейчас на рабочие поверхности солнечной батареи спутника попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом.
У этого спутника нет реактивных двигателей для корректировки положения: правильную ориентацию ему обеспечивают только гироскопы. Для их работы нужна энергия, которой пока мало для этих процедур.
В КБ сообщили, что Січ-2-30 смог провести самостоятельную перезагрузку и работает в энергосберегающем режиме, то есть "спит", при этом последующие сеансы связи отказов бортовой аппаратуры не показали.
В КБ Южное рассчитывают, что через один-два месяца спутник переместится в положение, благоприятное для накопления энергии, что позволит исправить его ориентацию и начать полноценную работу.
- Украина 13 января успешно запустила первый за 10 лет спутник – Сич-2-30, но позже начались проблемы со связью.
- Эта миссия – часть космической программы на 2021-2024 годы.
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