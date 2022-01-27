Украинский спутник Січ-2-30 не поломался – он "заснул", потому что мало света. Что дальше

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-30, который был выведен на орбиту 13 января 2022 года ракетой-носителем Falcon 9, сейчас находится в энергосберегающем режиме, потому что пока мало солнечного света для его питания. Об этом сообщает в Facebook КБ Южное.

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Как отмечается, после отделения спутника с ним установили ​​связь и получили телеметрическую информация, подтвердившую работоспособность бортовой аппаратуры.

Однако установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации не удалось.

По информации Южного, это "вызвано внешними факторами, связанными с особенностями кластерного запуска".

Сейчас на рабочие поверхности солнечной батареи спутника попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом.

У этого спутника нет реактивных двигателей для корректировки положения: правильную ориентацию ему обеспечивают только гироскопы. Для их работы нужна энергия, которой пока мало для этих процедур.

В КБ сообщили, что Січ-2-30 смог провести самостоятельную перезагрузку и работает в энергосберегающем режиме, то есть "спит", при этом последующие сеансы связи отказов бортовой аппаратуры не показали.

В КБ Южное рассчитывают, что через один-два месяца спутник переместится в положение, благоприятное для накопления энергии, что позволит исправить его ориентацию и начать полноценную работу.

СПРАВКА. Сич-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне: 0,51-0,59 мкм (зеленый), 0,61-0,68 (красный), 0,80-0,89 (ближний ИК) и 0,51-0,90 (панхром). Также его используют для мониторинга ионосферы. Это модификация Сич-2, запущенного в 2011-м и проработавшего <16 месяцев при плане в 5 лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, из них 40 кг полезной нагрузки. Разрешение ~6,1 м при ширине полосы съемки ~36,5 км. Накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на три года службы на ССО высотой 525 км (ранее планировалось 5 лет на 668 км) с наклонением 98,1°. Официальные затраты — около $2 млн.

Украина 13 января успешно запустила первый за 10 лет спутник – Сич-2-30, но позже начались проблемы со связью.

Эта миссия – часть космической программы на 2021-2024 годы.

Наталия Медведева

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