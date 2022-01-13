Спустя более 10 лет "простоя" Украина возвращается в космос. Сегодня, 13 января в 17:25 по киевскому времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал должна стартовать ракета с украинским спутником "Січ-2-30".
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На запуск с площадки SLC-40 дается 29-минутное стартовое окно. В это время в штате Флорида будет позднее утро.
Дебют программы SpaceX по пакетным запускам малых спутников состоялся почти ровно год назад: 24 января 2021-го в миссии Transporter-1 ракеты вынесла на орбиту 143 аппарата. Transporter-2 с 88 спутниками запустили 30 июня. Нынешняя миссия Transporter-3 – 105 аппаратов (ориентировочно).
По клику здесь в новом окне откроется хронология миссии от финальных проверок и старта до выведения на орбиту всех спутников и полезных нагрузок. А здесь – инфографика о полете.
"Січ 2-30" должен отсоединиться от разгонного блока на круговой орбите высотой 500 км и наклонением 97,25° через 1 час 23 минуты и 2 секунды после отрыва ракеты от стартового стола.
Если все пойдет по плану, это случится в 18:48 по Киеву.
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Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Еще об этом.
Для многоразовой первой ступени ракеты (№1058) это будет уже 10-й полет. Она вернется на поверхность Земли, но не на привычную уже платформу в океане, а на наземную площадку LZ-1 ровно в 9 км на юго-юго-восток. Створки головного обтекателя ракеты выловят из воды и также затем используют снова.
- Эта миссия – часть космической программы на 2021-2024 год.
- В ноябре SpaceX запустила историческую миссию NASA, которая, возможно, когда-то спасет человечество.
- В декабре произошла вспышка коронавируса на заводе SpaceX.
- В первые дни 2022-го Маск показал "Мехазиллу" для ловли гигантского ускорителя корабля Starship.
- Жаль, но возвращение людей на Луну откладывается.
- Стало известно, что власти США требуют от украинца продать свою долю в Firefly Aerospace.
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