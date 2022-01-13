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Украина возвращается в игру. Смотрите запуск спутника Січ-2-30 на ракете Маска: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 02:57
Ракета Falcon 9 со спутником Сич-2-30 (фото — SpaceX)
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Спустя более 10 лет "простоя" Украина возвращается в космос. Сегодня, 13 января в 17:25 по киевскому времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал должна стартовать ракета с украинским спутником "Січ-2-30".

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На запуск с площадки SLC-40 дается 29-минутное стартовое окно. В это время в штате Флорида будет позднее утро.

Дебют программы SpaceX по пакетным запускам малых спутников состоялся почти ровно год назад: 24 января 2021-го в миссии Transporter-1 ракеты вынесла на орбиту 143 аппарата. Transporter-2 с 88 спутниками запустили 30 июня. Нынешняя миссия Transporter-3 – 105 аппаратов (ориентировочно).

СПРАВКА. "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне: 0,51—0,59 мкм (зеленый), 0,61—0,68 (красный), 0,80—0,89 (ближний ИК) и 0,51—0,90 (панхром). Также его используют для мониторинга ионосферы. Это модификация "Сiч-2", запущенного в 2011-м и проработавшего <16 месяцев при плане в 5 лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, из них 40 кг полезной нагрузки. Разрешение ~6,1 м при ширине полосы съемки ~36,5 км. Накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на 3 года службы на ССО высотой 525 км (ранее планировалось 5 лет на 668 км) с наклонением 98,1°. Официальные затраты — около $2 млн. 

По клику здесь в новом окне откроется хронология миссии от финальных проверок и старта до выведения на орбиту всех спутников и полезных нагрузок. А здесь – инфографика о полете.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото: КБ Южное)

"Січ 2-30" должен отсоединиться от разгонного блока на круговой орбите высотой 500 км и наклонением 97,25° через 1 час 23 минуты и 2 секунды после отрыва ракеты от стартового стола.

Если все пойдет по плану, это случится в 18:48 по Киеву.

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Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Еще об этом.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото: КБ Южное)

Для многоразовой первой ступени ракеты (№1058) это будет уже 10-й полет. Она вернется на поверхность Земли, но не на привычную уже платформу в океане, а на наземную площадку LZ-1 ровно в 9 км на юго-юго-восток. Створки головного обтекателя ракеты выловят из воды и также затем используют снова.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск спутник spacex falcon 9 технологии космос запуск орбита южное южмаш Січ-2-30 Січ-2
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