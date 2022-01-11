Хорошие новости из космоса. Сверхдорогой телескоп "проживет" дольше планового срока

У космического телескопа Джеймса Уэбба, который направляется к удаленному от Земли месту назначения, осталось много топлива. Это позволит ему перевыполнить свою миссию, пишет Spаce.

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"Когда мы запускали, по замыслу, нашим ограничивающим ресурсом было топливо", — сказал руководитель проекта Webb Билл Окс.

По словам ученого, точное выведение на траекторию позволило сохранить топливо на телескопе – он сможет работать не пять плановых лет, а 20 лет.

Сверхточный запуск осуществила ракета Arianespace Ariane 5 – она доставила телескоп в космос 25 декабря 2021-го с территории Французской Гвианы.

Окс уточнил, что телескоп ожидает коррекция в середине пути, а 23 января он будет выведен к конечному пункту назначения. Его "место парковки" – точка Лагранжа 2 (L2) Земля-Солнце, на расстоянии около 930 000 миль (1,5 миллиона километров) от планеты Земля.

По данным NASA, точка Лагранжа уравновешивает гравитационные силы – это позволит телескопу оставаться устойчивым при минимальном расходе топлива.

15 декабря 2021 года астрономы показали наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, которые им когда либо удавалось получить.

В начале 2022 года космический телескоп Hubble запечатлел две галактики, которые сталкиваются друг с другом.

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Яна Катасонова

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