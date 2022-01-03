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Телескоп Hubble запечатлел мнимое "столкновение" галактик: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 17:30
Телескоп Hubble запечатлел мнимое
Телескоп Хаббл (Фото: ESA)

Космический телескоп Hubble запечатлел две галактики, которые, как кажется, сталкиваются друг с другом. Но это не так – объекты совместились на изображении, но находятся на большом расстоянии один от другого. Об этом сообщает обсерватория Европейского космического агентства (ESA).

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Телескоп Hubble запечатлел мнимое "столкновение" галактик: фото

Как отмечается, на фото запечатлена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 миллионах световых лет от нас в созвездии Рыб.

На изображении кажется, что NGC 105 сталкивается с соседней галактикой, но это всего лишь результат случайного совмещения двух объектов в ночном небе.

Галактика, оказавшаяся в одном кадре с NGC 105, на самом деле расположена гораздо дальше и остается относительно неизвестной астрономам.

В обсерватории отмечают, что такие вводящие в заблуждение соединения часто встречаются в астрономии – например, звезды в созвездиях находятся на совершенно разных расстояниях от Земли и, кажется, образуют узоры – только благодаря случайному выравниванию составляющих их звезд.

  • 15 декабря астрономы показали наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, которые им когда либо удавалось получить.

Читайте также: Астроном засек летящий телескоп James Webb. Посмотрите, где он и что с ним сейчас – видео

Наталия Медведева
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телескоп hubble космос
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