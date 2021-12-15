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Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 09:08
Черная дыра (иллюстрация — pixabay.com)
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Использовав Очень Большой телескоп Европейской Южной обсерватории в Чили, астрономы смогли сделать наиболее глубокие и четкие фото района в центре нашей галактики, где сверхмассивная черная дыра. Об этом со ссылкой на два исследования в журнале Astronomy & Astrophysics пишет пресс-служба ESO.

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Детализация этих снимков благодаря уникальному приемнику GRAVITY в 20 раз превышает прежние. Благодаря улучшенной четкости и дополняющим данным с обсерваторий Кека и Джемини в США удалось открыть неподалеку от черной дыры Стрелец A* ранее неизвестную звезду – S300.

Еще недавно ученые не знали многое о Стрельце A* – какова ее точная масса, вращается ли эта черная дыра, ведут ли себя звезды рядом с ней идеально в соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна, однако новые наблюдения за их орбитальным движением позволили заполнить эти и другие пробелы в знаниях.

СПРАВКАЧерная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Были сделаны снимки положения звезд S29 и S55, которые движутся в непосредственной близости к объекту Sgr A* в марте 2021 года, в мае, в июне и в июле.

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Связав их в анимацию, ученые получили такое видео:

Исследователи проследили движения звезд "в гравитационном плену" у Sgt A*, в том числе приближавшейся к ней на рекордно близкое расстояние в конце мая 2021 года – S29. Эта звезда пронеслась в точке максимального сближения всего в 13 млрд км от сингулярности на скорости 8740 км/с. Это всего в 90 раз больше, чем дистанция Земля-Солнце.

Смотрите видео: Падение газового облака в сторону Стрельца A*

Полученные данные позволили сделать вывод: масса Sgt A* – примерно 4,3 млн Солнц, а расстояние от нас до объекта – 27 000 световых лет.

За счет будущего нового приемника GRAVITY+ в конце 2020-х годов и строящегося Чрезвычайно Большого телескопа ученые хотят отыскать настолько близкие к черной дыре звезды, что на их орбитах уже сказываются гравитационные эффекты ее вращения.

Смотрите видео: Черные дыры "сожрали" нейтронные звезды: катаклизм зафиксирован впервые в истории

Евгений Пилипенко
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