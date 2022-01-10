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Илон Маск показал "Мехазиллу" для ловли гигантского ускорителя корабля Starship: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 13:50
Илон Маск показал
MechaZilla (Фото – Michael Baylor/Twitter)

Компания SpaceX показала башню для обслуживания с "лапами" для ловли ускорителя космического корабля Starship на полигоне Starbase в Техасе. Видео в Twitter разместил глава компании Илон Маск.

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140-метровая башня с "рукой" MechaZilla должна поймать ступень Super Heavy при ее возвращении на Землю.

По задумке изобретателей, башня будет ловить ступень в воздухе.

Ранее Маск сообщал, что на Starship не будет системы аварийного спасения: на Луне и Марсе, для чего корабль в основном и готовят, некуда будет спасать людей, если что-то пойдет не так.

Ожидается, что Starship совершит множество полетов, во время которых инженеры выловят технологических "блох" и сделают систему максимально безопасной.

СПРАВКАStarship — многоразовая ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в южном Техасе и уже совершила несколько коротких испытательных полетов. 
Александр Матвиенко
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Илон Маск spacex космос starship Super Heavy башня starbase MechaZilla
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