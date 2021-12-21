Вспышка коронавируса на заводе SpaceX Илона Маска: заболели 132 сотрудника

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес выявил COVID-19 по меньшей мере у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Вспышка коронавируса произошла в штаб-квартире SpaceX, где компания под руководством Маска занимается проектированием и производством, включая работу над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.

В этом месяце компания совершила четыре запуска. В субботу SpaceX запустила очередную партию своих широкополосных спутников Starlink, также компания запустила турецкий спутник связи во Флориде.

По состоянию на май на заводе в Хоторне работало 5972 сотрудника.

В марте 2020 года во время вспышки коронавируса в регионе и введения карантина Илон Маск раскритиковал реакцию на пандемию как "глупую и чрезмерную". Поэтому некоторое время автомобильный завод Tesla оставался открытым, но позже руководство подчинилось требованиям федеральных властей, пишет издание.

В ВОЗ заявили, что штамм омикрон, вероятно, распространяется быстрее дельта-варианта, но якобы "вызывает более легкое" течение COVID-19.

По данным ученых, омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что на штамм омикрон приходится 73% случаев заражения коронавирусом в стране.

Александр Матвиенко

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