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Вспышка коронавируса на заводе SpaceX Илона Маска: заболели 132 сотрудника

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 10:09
Вспышка коронавируса на заводе SpaceX Илона Маска: заболели 132 сотрудника - Фото
Илон Маск (Фото – EPA)

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес выявил COVID-19 по меньшей мере у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Вспышка коронавируса произошла в штаб-квартире SpaceX, где компания под руководством Маска занимается проектированием и производством, включая работу над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.

В этом месяце компания совершила четыре запуска. В субботу SpaceX запустила очередную партию своих широкополосных спутников Starlink, также компания запустила турецкий спутник связи во Флориде.

По состоянию на май на заводе в Хоторне работало 5972 сотрудника.

В марте 2020 года во время вспышки коронавируса в регионе и введения карантина Илон Маск раскритиковал реакцию на пандемию как "глупую и чрезмерную". Поэтому некоторое время автомобильный завод Tesla оставался открытым, но позже руководство подчинилось требованиям федеральных властей, пишет издание.

Александр Матвиенко
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Илон Маск spacex falcon 9 Dragon коронавирус COVID-19 омикрон
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