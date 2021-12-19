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Эрдоган подарил Маску NFT за сегодняшний запуск спутника для Tурции: видео с космодрома видео

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 05:25
Скриншот из видеозаписи
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19 декабря в 05:58 утра по киевскому времени в США с площадки SLC-40 на мысе Канаверал стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая выведет в околоземное пространство телекоммуникационный спутник Turksat 5B для правительства Турции.

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Turksat – единственный оператор спутниковой связи в стране, как для гражданских, так и для военных нужд. Его космический флот состоит пока из четырех аппаратов: 2A, 3A, 4A и 5A.

Turksat 5В с оборудованием для работы в Ku-, Ka-и X-диапазонах с пропускной способностью свыше 55 Гбит/с будет предоставлять услуги телевещания и передачи данных в широкой зоне покрытия, охватывающей весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное и Средиземное моря, Северную, Восточную и Южную Африку, а также Нигерию. 

СПРАВКАTurksat 5В мощностью 12 кВт (против 9,8 кВт у 5A) собран в цехах Airbus DS в Тулузе. Аппараты на платформе Eurostar E3000EOR, которая оборудована электрическими двигателями, переходят с трансферной на целевую орбиту за счет таких двигателей, а не "классических" на гидразине. Весит около 3340 кг и будет размещен на геостационарной орбите (35 786 км) с наклонением 0°, всегда над экватором в точке над 42-м меридианом восточной долготы. Расчетный срок службы – около 15 лет, но маневрировать сможет, по данным инженеров, целых 35—37 лет.

Осенью 2020 года в разгар войны за Нагорный Карабах у стен штаб-квартиры SpaceX прошла акция протеста против запуска Turksat 5A: ее организаторы заявляли, что через такие спутники идет управление боевыми дронами.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой SpaceX Илоном Маском, выразил ему благодарность и подарил NFT, собранный из 5000 детских рисунков:

Где-то через 9-10 минут после старта многоразовая первая ступень B1067 мягко сядет в Атлантическом океане в 661 км от площадки во Флориде на четвертую морскую дрон-платформу компании – А Shortfall of Gravitas.

Зона перекрытия при запуске (схема — twitter.com/Raul74Cz)

Ранее эта ступень летала в  миссиях CRS-22 и SpX Crew-3. Нажмите на фото ниже, чтобы рассмотреть его в деталях.

Фото: twitter.com/the_space_nut for twitter.com/WeAreSpaceScout

Створки обтекателя также б/у: летали с GPS III SV05. Их подберут в океане в 797 км от точки запуска.

Фото: twitter.com/the_space_nut for twitter.com/WeAreSpaceScout

Тем временем Маск показал работу подвижной части "дна" ускорителя Super Heavy для корабля-ракеты Starship:

Смотрите видео: Rocket Lab строит уникальную космическую ракету "Нейтрон"

Евгений Пилипенко
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