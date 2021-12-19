19 декабря в 05:58 утра по киевскому времени в США с площадки SLC-40 на мысе Канаверал стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая выведет в околоземное пространство телекоммуникационный спутник Turksat 5B для правительства Турции.
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Turksat – единственный оператор спутниковой связи в стране, как для гражданских, так и для военных нужд. Его космический флот состоит пока из четырех аппаратов: 2A, 3A, 4A и 5A.
Turksat 5В с оборудованием для работы в Ku-, Ka-и X-диапазонах с пропускной способностью свыше 55 Гбит/с будет предоставлять услуги телевещания и передачи данных в широкой зоне покрытия, охватывающей весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное и Средиземное моря, Северную, Восточную и Южную Африку, а также Нигерию.
Осенью 2020 года в разгар войны за Нагорный Карабах у стен штаб-квартиры SpaceX прошла акция протеста против запуска Turksat 5A: ее организаторы заявляли, что через такие спутники идет управление боевыми дронами.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой SpaceX Илоном Маском, выразил ему благодарность и подарил NFT, собранный из 5000 детских рисунков:
Где-то через 9-10 минут после старта многоразовая первая ступень B1067 мягко сядет в Атлантическом океане в 661 км от площадки во Флориде на четвертую морскую дрон-платформу компании – А Shortfall of Gravitas.
Ранее эта ступень летала в миссиях CRS-22 и SpX Crew-3. Нажмите на фото ниже, чтобы рассмотреть его в деталях.
Створки обтекателя также б/у: летали с GPS III SV05. Их подберут в океане в 797 км от точки запуска.
Тем временем Маск показал работу подвижной части "дна" ускорителя Super Heavy для корабля-ракеты Starship:
Starship Super Heavy engine steering test pic.twitter.com/VG4RQAGuyk— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2021
- 21 ноября 2020 года запущен новейший спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-6.
- В 2021-м на Марсе совсем близко к поверхности в каньонах обнаружена вода, и ее очень много: смотрите фото.
- В этом же году случилась веха в космической науке: аппарат NASA впервые в истории "прикоснулся" к Солнцу: посмотрите на этот ошеломляющий вид.
- В декабре Маск заявил, что будет делать ракетное топливо из атмосферного углекислого газа.
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