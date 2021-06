3 июня в 20:29 вечера по киевскому времени должен состояться запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая отправит в полет по коммерческой программе снабжения Международной космической станции грузовой корабль Cargo Dragon с 3328 кг грузов. Старт состоится с площадки SLC-39A в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. В это время там будет день.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первая ступень этой ракеты еще не летала, что уже редкость для запусков SpaceX. Ее мягко посадят на дрон-баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Dragon отделится от второй ступени ракеты примерно через 12 минут полета и сутки спустя автономно состыкуется с МКС. Корабль рассчитан на пять полетов туда-обратно.

ГРУЗЫ. Корабль C209 везет на 1948 кг грузов в герметичном отсеке и 1380 кг – в открытом состоянии. Сюда входит 920 кг научных материалов, 341 кг принадлежностей для экипажа, 345 кг оборудования для станции, 52 кг оборудования для выхода в открытый космос, 58 кг компьютерных комплектующих.

Смотрите видео: "Выясним, как она стала адом". Впервые за 40 лет зонды доберутся до поверхности Венеры

На МКС проводятся сотни экспериментов в области биологии и биотехнологии, физических наук, а также наук о Земле и космосе. Грузовик SpaceX доставит туда материалы для десятков исследований, в том числе:

— TICTOC, исследования, которые могут помочь в создании сортов хлопка, требующих меньше воды и пестицидов;

— Cell Science-04, изучение выживания тихоходок в космосе. Ученые хотят найти гены, участвующие в адаптации и выживании в условиях высокого стресса, чтобы "узнать что-нибудь о трюках, которые они используют для выживания, и адаптировать их для защиты астронавтов. На борту – около 5000 тихоходок;

— проект по отслеживанию симбиотического взаимодействия полезных микробов с их животными-хозяевами в невесомости. Проект UMAMI использует для этого 128 светящихся в темноте кальмаров-бобтейлов Euprymna scolopes. Результаты могут поспособствовать разработке защитных мер и смягчений для сохранения здоровья экипажа в длительных космических полетах;

— портативный ультразвуковой аппарат Butterfly IQ;

— Kidney Cells-02, трехмерная модель клеток почек для изучения влияния микрогравитации на образование микрокристаллов, которые могут привести к образованию камней в почках;

— Pilote, проверка эффективности удаленного управления роботизированным манипуляторами и космическими аппаратами с использованием виртуальной реальности и интерфейсов на основе тактильных ощущений или имитации прикосновения и движения;

— iROSA, выкатная "ковровая" солнечная батарея для МКС.

Многие эксперименты "заточены" под развитие долгосрочных миссий на Луну, Марс и дальше. Все иллюстрации и фото к миссии CRS-22 доступны в высоком качестве здесь.

Смотрите также: Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане – иллюстрации

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.