Япония доставит на Луну вездеходный робот-трансформер: иллюстрация концепта

Частная компания ispace подписала контракт на доставку на Луну миниатюрного "вездеходного" робота-трансформера Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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Подробностей о роботе пока мало. Он еще на стадии разработки: над этим работают специалисты Sony, TOMY и Университета Дошиша.

Судя по изображениям и данным пресс-релиза JAXA, это сфера диаметром ~80 мм и весом всего 250 гр, которая будет трансформироваться и использовать крутящий момент для передвижения по лунной поверхности на двух колесах. Аппарат будет делать снимки и собирать данные о лунной пыли.

Технологию "прыжков" аппаратов в условиях небольшой гравитации японцы отработали на астероиде Рюгу в 2018 году с роботами HIBOU и OWL.

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Собранная телеметрия миссии поможет планам JAXA по развертыванию большого герметичного вездехода для астронавтов, который готовят к полету на Луну к 2029 году.

В апреле ispace объявила, что доставит на Луну также и луноход Rashid от ОАЭ. Если ее миссия будет успешной, Япония и ОАЭ присоединятся к мини-клубу стран, успешно прилунивших аппараты на Луне (СССР, США и Китай).

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Евгений Пилипенко

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