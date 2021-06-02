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Япония доставит на Луну вездеходный робот-трансформер: иллюстрация концепта

02.06.2021, 13:52
Япония доставит на Луну вездеходный робот-трансформер: иллюстрация концепта - Фото
Фото: NASA

Частная компания ispace подписала контракт на доставку на Луну миниатюрного "вездеходного" робота-трансформера Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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Подробностей о роботе пока мало. Он еще на стадии разработки: над этим работают специалисты Sony, TOMY и Университета Дошиша.

Судя по изображениям и данным пресс-релиза JAXA, это сфера диаметром ~80 мм и весом всего 250 гр, которая будет трансформироваться и использовать крутящий момент для передвижения по лунной поверхности на двух колесах. Аппарат будет делать снимки и собирать данные о лунной пыли.

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Технологию "прыжков" аппаратов в условиях небольшой гравитации японцы отработали на астероиде Рюгу в 2018 году с роботами HIBOU и OWL.

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Собранная телеметрия миссии поможет планам JAXA по развертыванию большого герметичного вездехода для астронавтов, который готовят к полету на Луну к 2029 году.

Иллюстрация: ispace

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Евгений Пилипенко
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