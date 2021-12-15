Зонд NASA Parker Solar Orbiter стал первым созданным человеком аппаратом, который "прикоснулся" к Солнцу – пролетел через верхние слои атмосферы звезды. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Как сообщается, зонд стал первым аппаратом, который пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – ее корону. Здесь Parker собрал данные о частицах и магнитных полях. В NASA называют этот пролет "гигантским скачком" в изучении Солнца и сравнивают его по значимости с высадкой на Луну.

"Прикосновение к Солнцу Parker Solar Probe – это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг. Эта веха дает нам не только более глубокое понимание эволюции Солнца и его влияния на нашу солнечную систему. Все, что мы узнаем о нашей собственной звезде, также научит нас большему о звездах в остальной части Вселенной", – сказал помощник главы Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.

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Первый из многих запланированных пролет через корону длился несколько часов, Parker в какой-то момент приблизился к поверхности Солнца на 15 солнечных радиусов (около 10,4 млн км).

Он несколько раз пересекал критическую поверхность Альфвена – точку, в которой гравитация и магнитные поля звезды слишком слабы, чтобы удержать солнечный материал, здесь атмосфера Солнца заканчивается и начинается солнечный ветер. Такой пролет доказывает – критическая поверхность Альфвена не имеет формы гладкого шара, скорее всего, у нее есть "шипы и впадины".

Кроме того, зонд пролетал через псевдостримеры – массивные структуры, возвышающиеся над поверхностью Солнца. Пролет через них был похож на попадание в эпицентр бури – внутри псевдостримера условия успокоились, а частицы замедлились.

Ученые рассчитывают, что первый проход через корону и последующие будут предоставлять данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека. Следующий пролет Parker через корону Солнца может состояться в январе 2022-го.

Солнечный зонд Parker Solar запустили в 2018 году. Миссия рассчитана до 2025 года, ее цель – изучение короны Солнца. Аппарат должен совершить 25 перигелиев – подлетов к Солнцу.

В феврале 2020-го Parker установил рекорд как самый быстрый объект, созданный человеком. Тогда он разогнался до 393 044 км/ч.

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Марк Сировой

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