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Разогнался. Зонд NASA стал самым быстрым искусственным объектом

Разогнался. Зонд NASA стал самым быстрым искусственным объектом - Фото
Parker Solar Probe (фото - NASA, Johns Hopkins APL, Steve Gribben)
04.02.2020, 12:42

Parker в четвертый раз сблизился с Солнцем. Температура за бортом достигала 612 градусов по Цельсию

Во время четвертого подхода (перигелия) к Солнцу зонд NASA Parker Solar Probe установил рекорд как самый быстрый объект, созданный человеком. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Parker, который вращается на орбите вокруг звезды, разогнался до скорости 393 044 км/ч. Кроме того, он стал ближайшим к Солнцу космическим объектом, приблизившись к звезде на расстояние 18,6 млн км.

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После подхода зонд передал сигнал "A" - лучший из четырех возможных сигналов. Это означает, что все научные приборы работают в норме. 

Во время сближения тепловой щит зонда, обращенный к солнцу зафиксировал температуру в 612 градусов по Цельсию. Внутри зонда температура при этом была 30 градусов. Ожидается, что во время следующих перегилиев температура будет достигать 1372 градусов.

Справка. Солнечный зонд Parker Solar запустили в 2018 году. Миссия рассчитана до 2025 года, ее цель – короны Солнца. Аппарат должен будет совершить 25 перигелиев, ожидается, что он разгонится до 690 000 км/ч и приблизится к звезде на 6,9 млн км.

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