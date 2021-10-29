28 октября 2021 года на Солнце произошла мощная вспышка класса X1, ее пик пришелся на 18:35 по Киеву. Об этом сообщает space.com.

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Это самый мощный класс вспышки, отмечают в Центре прогнозов космической погоды США. Штормы класса C относительно слабые, класса M – более умеренные.

Район солнечной поверхности, в котором произошел выброс, обращен к Земле. То есть выброшенные частички могут достичь планеты 30-31 октября.

По данным астрономов, вспышка была самой мощной в текущем цикле солнечной активности (каждый длится ~11 лет), который начался в декабре 2019 года.

Вспышка вызвала временные, но существенные проблемы с радиосвязью на солнечной стороне Земли с пиковыми перебоями в Южной Америке.

Достигшие Земли частицы потенциально могут создать помехи для спутниковой связи и спровоцируют полярное сияние.

29 мая 2020 года в 11:35 по Киеву на Солнце произошла самая мощная с 2017 года вспышка. Ее влияние не было особенно ощутимым, так как она не была направлена непосредственно на Землю.

10 июня 2021 года произошло редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.

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Виктория Найдёнова

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