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На Солнце произошла самая мощная с конца 2019 года вспышка: видео видео

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29.10.2021, 10:22
Снимок экрана 2021-10-28 в 20.52.44
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28 октября 2021 года на Солнце произошла мощная вспышка класса X1, ее пик пришелся на 18:35 по Киеву. Об этом сообщает space.com.

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Это самый мощный класс вспышки, отмечают в Центре прогнозов космической погоды США. Штормы класса C относительно слабые, класса M – более умеренные.

Район солнечной поверхности, в котором произошел выброс, обращен к Земле. То есть выброшенные частички могут достичь планеты 30-31 октября.

По данным астрономов, вспышка была самой мощной в текущем цикле солнечной активности (каждый длится ~11 лет), который начался в декабре 2019 года.

Вспышка вызвала временные, но существенные проблемы с радиосвязью на солнечной стороне Земли с пиковыми перебоями в Южной Америке.

Достигшие Земли частицы потенциально могут создать помехи для спутниковой связи и спровоцируют полярное сияние.

  • 29 мая 2020 года в 11:35 по Киеву на Солнце произошла самая мощная с 2017 года вспышка. Ее влияние не было особенно ощутимым, так как она не была направлена непосредственно на Землю.
  • 10 июня 2021 года произошло редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.

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Виктория Найдёнова
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космос астрономия солнце вспышка радиосвязь
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