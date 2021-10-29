28 октября 2021 года на Солнце произошла мощная вспышка класса X1, ее пик пришелся на 18:35 по Киеву. Об этом сообщает space.com.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это самый мощный класс вспышки, отмечают в Центре прогнозов космической погоды США. Штормы класса C относительно слабые, класса M – более умеренные.
Район солнечной поверхности, в котором произошел выброс, обращен к Земле. То есть выброшенные частички могут достичь планеты 30-31 октября.
По данным астрономов, вспышка была самой мощной в текущем цикле солнечной активности (каждый длится ~11 лет), который начался в декабре 2019 года.
Вспышка вызвала временные, но существенные проблемы с радиосвязью на солнечной стороне Земли с пиковыми перебоями в Южной Америке.
Достигшие Земли частицы потенциально могут создать помехи для спутниковой связи и спровоцируют полярное сияние.
- 29 мая 2020 года в 11:35 по Киеву на Солнце произошла самая мощная с 2017 года вспышка. Ее влияние не было особенно ощутимым, так как она не была направлена непосредственно на Землю.
- 10 июня 2021 года произошло редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.
Читайте также: Черная тень на Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса – фото
Комментарии