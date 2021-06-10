"Огненное кольцо". Украинцы могут полюбоваться редким солнечным затмением: онлайн-стрим

Сегодня в мире происходит редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад. Насладиться зрелищем могут жители порядка 60 стран, в том числе и Украины. Трансляция затмения началась в 13:00 по киевскому времени.

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Солнце скроется на 12%, пик его затмения придется примерно на 14:15, а закончится – около 15:00. В это время на Солнце не рекомендуется смотреть невооруженным глазом – можно обжечь сетчатку, для этих целей лучше использовать специальные очки или солнечный фильтр. Причем, ожог может проявиться не сразу, а спустя 6-8 часов.

Тем временем, в некоторых странах, например, Великобритании, затмение началось еще раньше:

14 декабря 2020 года состоялось единственное полное солнечное затмение прошлого года.

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Дарья Мостовая

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