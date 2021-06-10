UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Огненное кольцо". Украинцы могут полюбоваться редким солнечным затмением: онлайн-стрим

10.06.2021, 13:25
солнечное затмение (depositphotos.com)

Сегодня в мире происходит редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад. Насладиться зрелищем могут жители порядка 60 стран, в том числе и Украины. Трансляция затмения началась в 13:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Солнце скроется на 12%, пик его затмения придется примерно на 14:15, а закончится – около 15:00. В это время на Солнце не рекомендуется смотреть невооруженным глазом – можно обжечь сетчатку, для этих целей лучше использовать специальные очки или солнечный фильтр. Причем, ожог может проявиться не сразу, а спустя 6-8 часов.

Тем временем, в некоторых странах, например, Великобритании, затмение началось еще раньше:

Читайте также: Черная тень бежит по Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса: кадры со спутника

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео трансляция онлайн солнечное затмение затмение стрим
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 