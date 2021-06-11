Черная тень на Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса – фото
Спутник NASA GOES-East запечатлел из космоса вчерашнее солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.
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Как отмечается, затмение было частичным: Луна была слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. С поверхности нашей планеты было видно яркую кромку Солнца, которая напоминала огненное кольцо.
Однако из космоса все выглядело иначе. Спутник NASA GOES-East находился между Луной и Землей и снял, как лунная тень постоянно движется по поверхности планеты, проходя перед Солнцем и блокируя его лучи, пишут в издании.
Для сравнения можно посмотреть на фото NASA, как затмение выглядело с Земли для жителей США.
Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning!https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) June 10, 2021
Today, people in parts of the Northern Hemisphere saw a partial or annular solar eclipse! Here are a few of our photos from the East Coast. https://t.co/4Q9RjQaePq #SolarEclipse— NASA Sun & Space (@NASASun) June 10, 2021
Did you see the eclipse? Show us your photos! pic.twitter.com/UqTZai3MX4
А вот так затмение выглядело в Киеве:
А это – кадр из Нью-Йорка:
- 26 мая произошло редкое астрономическое явление – полное лунное затмение совпало с суперлунием.
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