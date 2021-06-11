UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Черная тень на Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса – фото

11.06.2021, 11:24
Черная тень на Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса – фото - Фото
Солнечное затмение, вид из космоса (фото - CIRA/NOAA, Space.com)

Спутник NASA GOES-East запечатлел из космоса вчерашнее солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, затмение было частичным: Луна была слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. С поверхности нашей планеты было видно яркую кромку Солнца, которая напоминала огненное кольцо.

Однако из космоса все выглядело иначе. Спутник NASA GOES-East находился между Луной и Землей и снял, как лунная тень постоянно движется по поверхности планеты, проходя перед Солнцем и блокируя его лучи, пишут в издании.  

Для сравнения можно посмотреть на фото NASA, как затмение выглядело с Земли для жителей США.

А вот так затмение выглядело в Киеве:

А это – кадр из Нью-Йорка:

Смотрите также: Впервые показана водородная корона Марса: фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник Луна космос солнце солнечное затмение затмение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 