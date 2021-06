Черная тень на Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса – фото

Спутник NASA GOES-East запечатлел из космоса вчерашнее солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.

Как отмечается, затмение было частичным: Луна была слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. С поверхности нашей планеты было видно яркую кромку Солнца, которая напоминала огненное кольцо.

Однако из космоса все выглядело иначе. Спутник NASA GOES-East находился между Луной и Землей и снял, как лунная тень постоянно движется по поверхности планеты, проходя перед Солнцем и блокируя его лучи, пишут в издании.

Для сравнения можно посмотреть на фото NASA, как затмение выглядело с Земли для жителей США.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N

Today, people in parts of the Northern Hemisphere saw a partial or annular solar eclipse! Here are a few of our photos from the East Coast. https://t.co/4Q9RjQaePq #SolarEclipse



Did you see the eclipse? Show us your photos! pic.twitter.com/UqTZai3MX4