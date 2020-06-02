На Солнце произошла самая сильная за три года вспышка

Солнце, корона, звезда (фото - NASA)

На Солнце произошла самая сильная с 2017 года вспышка. Об этом пишет Business Insider.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вспышка случилась 29 мая в 3:35 по североамериканскому восточному времени UTC-5 (11:35 по киевскому GMT+3). Это была вспышка класса М – второго по силе в классификации NASA.

В то же время вспышка не была изначально направлена непосредственно на Землю, а потому ее влияние не было столь ощутимым, каким могло бы быть при ином направлении. Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) не издавал оповещения о ней.

Смотрите также: Ученые показали, насколько "тихое" Солнце в сравнении с другими звездами: видео

Солнечная вспышка - это мощный всплеск излучения, исходящий от Солнца в виде петли плазмы, которая исходит из солнечных пятен. Большая часть радиации отфильтровывается атмосферой Земли. Однако это не значит, что вспышка совсем не оставляет следов.

Большинство спутников Земли расположены вне атмосферы на орбите планеты. Поэтому вспышка может оказать влияние на сигналы GPS и связь. В частности ранее вспышки приводили к отключению связи в полярных регионах Земли, где атмосфера самая тонкая. Радиационные штормы в околоземном космическом пространстве также представляют угрозу для космонавтов, лишая их возможности выйти в открытый космос.

Отмечается, что Солнце обычно имеет 11-летний цикл, в течение которого активность солнечных вспышек имеет тенденцию нарастать и падать вместе с количеством солнечных пятен. NASA и NOAA отслеживают эти изменения, чтобы определить и предсказать, как развивается цикл, и когда вероятно возникновение сильных вспышек.

В пресс-службе NASA отмечают, что пока не могли увидеть новые солнечные пятна на месте вспышек. Однако их появление может означать начало нового солнечного цикла. Ответить на этот вопрос наверняка, ученые смогут через несколько месяцев наблюдений.

В начале апреля ученым в первые удалось запечатлеть магнитные нити , которые покрывают Солнце.

Читайте также: Уже на этой неделе. К Земле приблизится потенциально опасный астероид – NASA