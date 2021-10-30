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NASA опубликовало завораживающее видео мощных вспышек на Солнце видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 21:41
Скриншот с видео
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NASA показало видео, снятое Обсерваторией солнечной динамики агентства. Оно охватывает несколько напряженных дней активности Солнца в период с 25 по 28 октября, которые закончились значительной солнечной вспышкой, сообщает пресс-служба NASA.

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С конца 25 октября до середины утра 26 октября активная область на левой стороне Солнца мерцала серией небольших вспышек и лепестковидных извержений солнечного вещества.

Между тем, на Солнце были более активные области в его нижнем центре, прямо обращенном к Земле. 28 октября самая большая из них выпустила значительную вспышку, пик которой пришелся на 11:35 по восточному поясному времени.

СПРАВКА. Солнечные вспышки – это мощные всплески излучения. Вредное излучение от вспышки не может проходить через атмосферу Земли и физически воздействовать на людей, однако, когда оно достаточно интенсивное, оно может нарушить атмосферу в слое, где распространяются сигналы GPS и связи.

Эта вспышка была классифицирована как вспышка класса X1. X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки. X2 в два раза интенсивнее X1, X3 интенсивнее в три раза и так далее. Вспышки класса X10 и выше считаются необычно интенсивными.

Это была вторая вспышка X-класса в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. Новый солнечный цикл наступает примерно каждые 11 лет. В течение каждого цикла Солнце переходит от относительно спокойного состояния к активному и бурному, а затем снова к спокойному; на пике, известном как солнечный максимум, магнитные полюса Солнца меняются местами.

Флот гелиофизических миссий NASA постоянно следит за Солнцем и космосом, чтобы помочь ученым понять, что вызывает такие извержения на Солнце, а также то, как эта активность влияет на космос, в том числе вблизи Земли.

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Вадим Ребрина
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nasa космос солнце
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