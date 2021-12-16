В конце апреля 2021 года зонд Parker Solar Probe впервые пролетел через структуры на Солнце, называемые корональными стримерами. Вчера NASA показало, что "видел" бортовой регистратор во время августовского сближения. Видео составлено по изображениям с бортовой камеры WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe) и размещено в YouTube-канале JHU Applied Physics Laboratory.

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"Должно быть, был ошеломляющий вид из окна", – шутят сотрудники лаборатории в комментарии к видео в соцсетях.

До сих пор такие солнечные "растяжки"-псевдостримеры наблюдали только издали, а не изнутри: они видны с Земли во время полных солнечных затмений.

СПРАВКА. Корональные стримеры – яркие вытянутые шлемообразные структуры с открытой вершиной. Они часто формируются из крупномасштабных петель магнитного поля, которые соединяют группы солнечных пятен различной магнитной полярности в атмосфере звезды. Могут удерживать над поверхностью плазму и электрически заряженные частицы (фактически, протуберанцы и волокна находятся в основании стримеров). Вытянутые их вершины образуются под давлением солнечного ветра, "растягивающего" линии магнитного поля.

Видео снято 8—12 августа 2021 года на скорости пролета до 148 км/с.

Parker Solar Probe – самый быстрый космический объект из созданных человеком. В точке набольшего сближения со светилом до его поверхности оставалось всего 15 солнечных радиусов (~10,4 млн км). 21 ноября он разогнался до 163 км/с; в этот момент до поверхности было всего 8,5 млн км.

Следующий пролет Parker через корону Солнца может состояться в январе 2022-го.

Его запустили 12 августа 2018 года. Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA (не менее $750 млн).

Где сейчас зонд и какие его параметры, можно наблюдать здесь.

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Евгений Пилипенко

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