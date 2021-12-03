Разрабатываемая космическая ракета компании Rocket Lab будет 40 м высотой и конусовидной: диаметр первой ступени у основания – семь метров, наибольший диаметр грузового отсека – пять. Вместе с топливом она будет весить на уровне моря около 480 тонн, рассказал в ролике о ходе работ глава компании Питер Бек.

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По его словам, оснащенная семью двигателями Archimedes с тягой 1 МН каждый (первые их испытания – в следующем году) ракета будет практически полностью многоразовой. Посадка – на стационарные, а не выдвижные опоры.

По расчетам инженеров, Neutron будет выводить до восьми тонн нагрузки на низкую околоземную орбиту в многоразовой конфигурации и до 15 т, если заказчик оплатит одноразовый запуск.

Корпус носителя сделают из запатентованного компанией углеродного композита, который производят при скоростной трехмерной печати ("метры полотна в минуту").

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Если в "классических" ракетах головной обтекатель состоит из двух сбрасываемых створок, то компания намерена отказаться от такой системы и "расточительства". Разрабатывается носовой обтекатель в виде четырех лепестков бутона; они не сбрасываются, а раскрываются при выходе на орбиту, выпускают вторую ступень с грузом, – и закрываются. Далее ракета сходит с орбиты и возвращается на планету.

Вторая ступень Neutron встроена в грузовой отсек. Это сделано для снижения веса конструкции (как и использование композита). Ракета будет возвращаться к месту запуска, а не садиться на плавучие баржи, как, например, ракета SpaceX. После возвращения на Землю в ракету встроят новую вторую ступень с грузами и заправят.

Также в Rocket Lab намерены использовать топливную пару "жидкий метан + жидкий кислород". Ранее инженеры думали о смеси керосина и жидкого кислорода.

Орбитальный дебют "Нейтрона", по предварительному предположению Бека, состоится не ранее 2024 года.

Евгений Пилипенко

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