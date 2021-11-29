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4 декабря произойдет редкое солнечное затмение. Увидеть смогут не все

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 12:45
4 декабря произойдет редкое солнечное затмение. Увидеть смогут не все - Фото
Иллюстративное фото: CIRA/NOAA, Space.com

В субботу, 4 декабря 2021 года, с отдельных мест нашей планеты можно будет увидеть полное солнечное затмение. Об этом сообщает Тimeanddate.

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Различные фазы откроются с Антарктиды, юга Африки, юго-востока Австралии, южных частей акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Затмение будет необычным из-за пути следования – с востока на запад через Антарктиду. Такое возможно лишь в полярных регионах, большинство затмений проходят с запада на восток.

На этом континенте явление не наблюдалось уже почти 20 лет – с 23 января 2003 года. Следующее ожидается 15 декабря 2039 года.

СПРАВКА. Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Также существуют такие явления, как прохождения планет (Меркурия и Венеры) по диску Солнца.

Яна Катасонова
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космос астрономия антарктида солнце затмение
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