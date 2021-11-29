4 декабря произойдет редкое солнечное затмение. Увидеть смогут не все
В субботу, 4 декабря 2021 года, с отдельных мест нашей планеты можно будет увидеть полное солнечное затмение. Об этом сообщает Тimeanddate.
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Различные фазы откроются с Антарктиды, юга Африки, юго-востока Австралии, южных частей акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Затмение будет необычным из-за пути следования – с востока на запад через Антарктиду. Такое возможно лишь в полярных регионах, большинство затмений проходят с запада на восток.
На этом континенте явление не наблюдалось уже почти 20 лет – с 23 января 2003 года. Следующее ожидается 15 декабря 2039 года.
СПРАВКА. Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Также существуют такие явления, как прохождения планет (Меркурия и Венеры) по диску Солнца.
- 14 декабря 2020 года состоялось единственное полное солнечное затмение прошлого года.
- В октябре 2021-го произошло редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.
- 19 ноября было зафиксировано самое долгое за более чем 500 лет частичное лунное затмение.
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