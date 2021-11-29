4 декабря произойдет редкое солнечное затмение. Увидеть смогут не все

В субботу, 4 декабря 2021 года, с отдельных мест нашей планеты можно будет увидеть полное солнечное затмение. Об этом сообщает Тimeanddate.

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Различные фазы откроются с Антарктиды, юга Африки, юго-востока Австралии, южных частей акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Затмение будет необычным из-за пути следования – с востока на запад через Антарктиду. Такое возможно лишь в полярных регионах, большинство затмений проходят с запада на восток.

На этом континенте явление не наблюдалось уже почти 20 лет – с 23 января 2003 года. Следующее ожидается 15 декабря 2039 года.

СПРАВКА. Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Также существуют такие явления, как прохождения планет (Меркурия и Венеры) по диску Солнца.

14 декабря 2020 года состоялось единственное полное солнечное затмение прошлого года.

В октябре 2021-го произошло редкое кольцевое солнечное затмение, известное как "огненное кольцо". Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.

19 ноября было зафиксировано самое долгое за более чем 500 лет частичное лунное затмение.

Яна Катасонова

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