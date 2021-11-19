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Редкое явление. Сегодня самое долгое за 500 лет частичное лунное затмение – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 10:55
Лунное затмение (фото - ЕРА)
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Сегодня, 19 ноября, происходит самое долгое за более чем 500 лет частичное лунное затмение. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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По данным NASA, Луна начала входить в полутень Земли в 08:02 по Киеву, однако эффект затмения в это время был почти неуловим. Выйти на пик затмение должно в 11:03 – это лучшее время, чтобы увидеть красноватый цвет спутника Земли при этом явлении. Полностью закончиться затмение должно в 14:04.

В агентстве отмечают, что сегодняшнее лунное затмение будет длиться 03:28:23. Это делает его самым длинным частичным лунным затмением за более чем 500 лет.

В последний раз это явление длилось дольше 18 февраля 1440 года – тогда Луна была в тени 03:28:46. Следующий рекорд прогнозируется аж на 8 февраля 2669-го – частичное солнечное затмение продлится 03:30:02. Однако 8 ноября 2022-го будет более долгое полное лунное затмение.

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При этом в агентстве говорят, что сегодня частичное затмение можно назвать практически полным. На его пике до 99,1% диска Луны будет находиться в тени от Земли.

Увидеть затмение вживую из Украины не получится. За ним смогут наблюдать жители Северной Америки, западной части Южной Америки, востока Австралии, Новой Зеландии, Японии, северо-востока Китая, дальнего востока, крайнего севера и центра России.

Редкое явление. Сегодня самое долгое за 500 лет частичное лунное затмение – трансляция

  • 12 ноября 2020 года Госкосмос подписал договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.
  • В октябре 2021-го глава Госкосмоса Владимир Тафтай заявил, что Украина может претендовать на лунные ресурсы в рамках международной программы NASA "Артемида".

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Марк Сировой
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Луна космос видео трансляция затмение
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