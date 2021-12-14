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Илон Маск заявил, что будет делать ракетное топливо из атмосферного углекислого газа

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 11:47
Илон Маск заявил, что будет делать ракетное топливо из атмосферного углекислого газа - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что топливо для ракет SpaceX будет вырабатываться из атмосферного углекислого газа. Сообщение об этом появилось в его Twitter. 

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"SpaceX запускает программу по забору CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Присоединяйтесь, если вам интересно", – написал Маск. 

В комментарии к своему твиту Маск добавил, что это "будет важно и для Марса".

Илон Маск заявил, что будет делать ракетное топливо из атмосферного углекислого газа

СПРАВКА. Компания SpaceX основана в 2002 году как частный разработчик ракет-носителей и оператор космических систем. Основатель – Илон Маск, который также является ее исполнительным директором и главным инженером. Компанией разработаны и эксплуатируются ракеты-носители Falcon, космический корабль Dragon, проходит испытания тяжелый носитель Starship.

В декабре 2008 года NASA подписало со SpaceX контракт на сумму $1,6 млрд на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС.

В 2012 году Илон Маск объявил о планах SpaceX по колонизации Марса. 

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Сергей Бережной
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Илон Маск spacex экология космос инновации углекислый газ ракетное топливо
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