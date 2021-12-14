Илон Маск заявил, что будет делать ракетное топливо из атмосферного углекислого газа
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что топливо для ракет SpaceX будет вырабатываться из атмосферного углекислого газа. Сообщение об этом появилось в его Twitter.
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"SpaceX запускает программу по забору CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Присоединяйтесь, если вам интересно", – написал Маск.
В комментарии к своему твиту Маск добавил, что это "будет важно и для Марса".
СПРАВКА. Компания SpaceX основана в 2002 году как частный разработчик ракет-носителей и оператор космических систем. Основатель – Илон Маск, который также является ее исполнительным директором и главным инженером. Компанией разработаны и эксплуатируются ракеты-носители Falcon, космический корабль Dragon, проходит испытания тяжелый носитель Starship.
В декабре 2008 года NASA подписало со SpaceX контракт на сумму $1,6 млрд на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС.
В 2012 году Илон Маск объявил о планах SpaceX по колонизации Марса.
- В январе 2021 года Маск объявил, что выделяет $100 млн на реактор улавливания углерода.
- За последние 100 лет концентрация углекислого газа в атмосфере Земли увеличилась на 40%, утверждают исследователи.
- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН заявила, что это грозит негативными последствиями для будущих поколений.
- 13 декабря журнал TIME выбрал Илона Маска "человеком 2021 года".
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