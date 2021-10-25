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"Серьезные последствия для детей и внуков". В ООН заявили о рекордной концентрации CO2

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 15:11
Фото: pixabay

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2020 году достигла нового максимума, а именно – на уровне 413,2 части на млн. Это имеет негативные последствия для будущих поколений, сообщает межправительственная организация ООН, Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

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Отмечается, что в прошлом году концентрация CO2 достигла 413,2 части на миллион и составила 149 % от доиндустриального уровня. Объем CO2 в атмосфере преодолел рубеж в 400 частей на миллион всего за пять лет. 

"Это имеет серьезные негативные последствия для нашей повседневной жизни и благополучия, для состояния нашей планеты и будущего наших детей и внуков", – считает профессор и генсек ВМО Петтери Таалас.

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Владислава Михайленко
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CO2 выбросы CO2 углекислый газ
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