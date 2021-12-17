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На Марсе совсем близко к поверхности в каньонах обнаружена вода. Ее очень много: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 09:59
На Марсе совсем близко к поверхности в каньонах обнаружена вода. Ее очень много: фото - Фото
Исследовательский аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (Фото - Европейское космическое агентство)

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил воду в системе каньонов Маринера на Марсе, сообщает Европейское космическое агентство.

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Вода под поверхностью каньона была обнаружена размещенным на орбитальном аппарате прибором FREND (детектором эпитепловых нейтронов высокого разрешения). Этот инструмент способен выявлять водород в марсианской почве на глубине до одного метра.

Разработчик FREND и руководитель его программы Игорь Митрофанов из Института космических исследований Российской академии наук полагает, что если выявленный водород связан в молекулах воды, то около 40% водородосодержащего вещества в поверхностном слое почвы под долинами Маринера может оказаться водой. 

Площадь выявленного марсианского водяного пласта сопоставима с площадью Нидерландов, он частично перекрывается с каньонами Кандор, которые тоже считаются перспективными для обнаружения запасов воды.  

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Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter запущен в 2016 году в рамках совместной миссии Европейского космического агентства и Роскосмоса. 

Гигантская система каньонов обнаружена на Марсе в 1971—1972 годах космическим аппаратом "Маринер-9" и получила название в честь космической программы "Маринер".

Читайте также: Марсоход спустя 10 месяцев на Красной планете выяснил, по чему все это время ездил: видео

Сергей Бережной
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вода Марс космос солнечная система планеты европейское космическое агентство
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