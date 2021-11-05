Curiosity обнаружил новую органическую молекулу на Марсе. Ранее здесь таких не находили
Ровер NASA Curiosity обнаружил на Марсе молекулу бензойной кислоты – ранее это органическое вещество на красной планете не находили. Об этом сообщает журнал Popular Science, академическая выкладка исследования опубликована в журнале Nature Astronomy.
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Эта история началась в 2017 году, когда у Curiosity внезапно сломалась дрель, пишут в журнале. Такая ситуация вынудила ученых пойти на эксперимент по отбору влажных проб: марсоход помещал собранный на дюне Багнольд образец грязи в чашки с химическими реагентами, а не в пустые чашки.
Благодаря этому методу исследователи выяснили, что хоть образцы и не имели биосигнатур, которые бы могли свидетельствовать о прошлой жизни, в них было два примечательных соединения: аммиак и органическая бензойная кислота.
Аммиак, хоть и не является органическим веществом, потенциально может быть индикатором биосигнатур, а бензойная кислота считается их особенно хорошим индикатором, пишут в журнале. Кроме того, это открытие показывает перспективность метода по отбору влажных проб.
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Журналисты отмечают, что в образцах осадочных пород Марса ранее находили органические материалы, включая тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепочки. Однако молекулы аммиака и бензойной кислоты найдены на красной планете впервые.
Ученым еще предстоит выяснить, где и как именно появились эти молекулы. Считается, что они могут возникать в результате геологических процессов на Марсе, но также потенциально могут быть индикаторами прошлой жизни.
Дюна Багнольд, где были собран образцы, находится в кратере Гейл. Он, как предполагается, ранее был заполнен водой, и является хорошим местом для поиска признаков прежней жизни. Сейчас исследователи ждут запуска экспедиции ExoMars Европейского космического агентства, чтобы получить больше образцов для работы.
- Марсоход Curiosity занимается поиском биосигнатур или индикаторов предыдущей жизни на Марсе с момента приземления на планету в 2012 году.
- С 2014-го он продолжает подниматься на гору Шарп. На Марсе он прошел 25 км и работает уже более 3000 местных суток (сол), у него изнашиваются колеса, но он продолжает исследовать красную планету и поднимается на скалу Мон-Мерку в кратере Гейл.
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