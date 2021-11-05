Curiosity обнаружил новую органическую молекулу на Марсе. Ранее здесь таких не находили

Ровер NASA Curiosity обнаружил на Марсе молекулу бензойной кислоты – ранее это органическое вещество на красной планете не находили. Об этом сообщает журнал Popular Science, академическая выкладка исследования опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Эта история началась в 2017 году, когда у Curiosity внезапно сломалась дрель, пишут в журнале. Такая ситуация вынудила ученых пойти на эксперимент по отбору влажных проб: марсоход помещал собранный на дюне Багнольд образец грязи в чашки с химическими реагентами, а не в пустые чашки.

Благодаря этому методу исследователи выяснили, что хоть образцы и не имели биосигнатур, которые бы могли свидетельствовать о прошлой жизни, в них было два примечательных соединения: аммиак и органическая бензойная кислота.

Аммиак, хоть и не является органическим веществом, потенциально может быть индикатором биосигнатур, а бензойная кислота считается их особенно хорошим индикатором, пишут в журнале. Кроме того, это открытие показывает перспективность метода по отбору влажных проб.

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Журналисты отмечают, что в образцах осадочных пород Марса ранее находили органические материалы, включая тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепочки. Однако молекулы аммиака и бензойной кислоты найдены на красной планете впервые.

Ученым еще предстоит выяснить, где и как именно появились эти молекулы. Считается, что они могут возникать в результате геологических процессов на Марсе, но также потенциально могут быть индикаторами прошлой жизни.

Дюна Багнольд, где были собран образцы, находится в кратере Гейл. Он, как предполагается, ранее был заполнен водой, и является хорошим местом для поиска признаков прежней жизни. Сейчас исследователи ждут запуска экспедиции ExoMars Европейского космического агентства, чтобы получить больше образцов для работы.

Марсоход Curiosity занимается поиском биосигнатур или индикаторов предыдущей жизни на Марсе с момента приземления на планету в 2012 году.

С 2014-го он продолжает подниматься на гору Шарп. На Марсе он прошел 25 км и работает уже более 3000 местных суток (сол), у него изнашиваются колеса, но он продолжает исследовать красную планету и поднимается на скалу Мон-Мерку в кратере Гейл.

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Марк Сировой

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