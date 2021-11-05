UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Curiosity обнаружил новую органическую молекулу на Марсе. Ранее здесь таких не находили

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 18:09
Curiosity обнаружил новую органическую молекулу на Марсе. Ранее здесь таких не находили - Фото
Марсоход Curiosity (фото - NASA)

Ровер NASA Curiosity обнаружил на Марсе молекулу бензойной кислоты – ранее это органическое вещество на красной планете не находили. Об этом сообщает журнал Popular Science, академическая выкладка исследования опубликована в журнале Nature Astronomy.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эта история началась в 2017 году, когда у Curiosity внезапно сломалась дрель, пишут в журнале. Такая ситуация вынудила ученых пойти на эксперимент по отбору влажных проб: марсоход помещал собранный на дюне Багнольд образец грязи в чашки с химическими реагентами, а не в пустые чашки.

Благодаря этому методу исследователи выяснили, что хоть образцы и не имели биосигнатур, которые бы могли свидетельствовать о прошлой жизни, в них было два примечательных соединения: аммиак и органическая бензойная кислота.

Аммиак, хоть и не является органическим веществом, потенциально может быть индикатором биосигнатур, а бензойная кислота считается их особенно хорошим индикатором, пишут в журнале. Кроме того, это открытие показывает перспективность метода по отбору влажных проб.

Читайте также: Все на Марс! Жить, строить, воевать. Новая история LIGA.net и астронавтов NASA (на почте)

Журналисты отмечают, что в образцах осадочных пород Марса ранее находили органические материалы, включая тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепочки. Однако молекулы аммиака и бензойной кислоты найдены на красной планете впервые.

Ученым еще предстоит выяснить, где и как именно появились эти молекулы. Считается, что они могут возникать в результате геологических процессов на Марсе, но также потенциально могут быть индикаторами прошлой жизни.

Дюна Багнольд, где были собран образцы, находится в кратере Гейл. Он, как предполагается, ранее был заполнен водой, и является хорошим местом для поиска признаков прежней жизни. Сейчас исследователи ждут запуска экспедиции ExoMars Европейского космического агентства, чтобы получить больше образцов для работы.

Смотрите также: Марсианский ветер и хруст колес ровера. NASA опубликовало звуки с Красной планеты – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa Марс космос марсоход Curiosity органика аммиак бензойная кислота багнольд гейл
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 