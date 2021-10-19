Марсианский ветер и хруст колес ровера. NASA опубликовало звуки с Красной планеты – видео
Ровер NASA Perseverance записал почти пять часов звуков марсианского ветра, жужжания двигателей и хруста колес по поверхности Красной планеты. Эти записи помогут планетологам изучить атмосферу Марса и улучшить обслуживание космического аппарата, сообщает пресс-служба NASA.
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Perseverance оснащен двумя микрофонами для изучения Красной планеты. Один находится сбоку шасси ровера, а второй – на мачте для дополнительного исследования скал и атмосферы.
"Марсианские звуки обладают сильными колебаниями в низком регистре, а когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать", – заявил планетолог NASA Батист Шид.
По записям ученые получают информацию об изменениях в атмосфере планеты и изучают, как звук распространяется на Марсе. Еще одно преимущество микрофонов – помощь в обслуживании ровера: инженеры проверяют работоспособность марсохода, как механики – двигатель автомобиля по звуку его работы.
Прослушать записи Perseverance можно по ссылке.
- 18 февраля 2021-го в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку американский ровер Perseverance.
- 3 сентября марсоходу удалось взять первый образец марсианского грунта, а 9 сентября Perseverance успешно взял вторую пробу.
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