Марсианский ветер и хруст колес ровера. NASA опубликовало звуки с Красной планеты – видео

Ровер NASA Perseverance записал почти пять часов звуков марсианского ветра, жужжания двигателей и хруста колес по поверхности Красной планеты. Эти записи помогут планетологам изучить атмосферу Марса и улучшить обслуживание космического аппарата, сообщает пресс-служба NASA.

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Perseverance оснащен двумя микрофонами для изучения Красной планеты. Один находится сбоку шасси ровера, а второй – на мачте для дополнительного исследования скал и атмосферы.

"Марсианские звуки обладают сильными колебаниями в низком регистре, а когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать", – заявил планетолог NASA Батист Шид.

По записям ученые получают информацию об изменениях в атмосфере планеты и изучают, как звук распространяется на Марсе. Еще одно преимущество микрофонов – помощь в обслуживании ровера: инженеры проверяют работоспособность марсохода, как механики – двигатель автомобиля по звуку его работы.

Прослушать записи Perseverance можно по ссылке.

СПРАВКА. Цель миссии Perseverance на Марсе – астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход изучает геологию и прошлый климат планеты с помощью лазера, способного прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Лазер излучает до сотен импульсов в одну точку с уловимым звуком, а микрофоны Perseverance уже записали более 25 000 таких лазерных выстрелов.

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Елизавета Кумбер

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