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Марсоход спустя 10 месяцев на Красной планете выяснил, по чему все это время ездил: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 15:28
Скриншот из видеозаписи NASA
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Исследовательская группа проекта Mars 2020 выяснила, что скала, по которой ровер Perseverance двигался в кратере Езеро с момента посадки в феврале, вероятно, образовалась из раскаленной магмы, а не составлена осадочными породами. Об этом открытии сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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Открытие о магматизме сделано благодаря инструменту PIXL на ровере: это рентгеновский спектрометр, который идентифицирует химические элементы в крошечном масштабе, оборудованный также и камерой. 12 ноября прибор смог хорошо "рассмотреть" истертый участок скалы в районе Южная Сейта. Выяснилось, что порода состоит из необычно большого количества крупных кристаллов оливина, "охваченных" кристаллами пироксена.

"Хороший студент-геолог скажет вам, что такая текстура указывает на породу, образовавшуюся, когда кристаллы росли и оседали в медленно остывающей магме; например, в толстом потоке лавы, лавовом озере или магматическом очаге", – пишут исследователи.

Из 43 пробирок-контейнеров для сбора пород у Perseverance шесть уже опломбированы: из них четыре с каменными кернами и одна с марсианской атмосферой. В рамках следующих миссий на Марс NASA и ESA хотят забрать эти пробы.

Читайте также: Марс сотрясли тысячи суперизвержений вулканов. Но давно – 4 млрд лет назад

Минутное видео составлено из кадров с "подтянутой" цветопередачей. Они сделаны в конце ноября в дельте, которая образовалась миллиарды лет назад из наносов: их древняя река несла к устью озера, некогда существовавшего в кратере. Видео начинается со "взгляда" почти строго к западу от марсохода и перемещается вправо, пока не поворачивает почти строго на север. Горы на заднем плане – край кратера.

Прибор SHERLOC также обнаружил органические соединения: углеродосодержащие молекулы были не только внутри проанализированных истертых пород, но и в пыли на необработанных породах. NASA уточняет: наличие таких веществ не является подтверждением, что в Езеро когда-то существовала жизнь: такую "органику" могли создать как биологические, так и небиологические механизмы.

Смотрите видео: Марсианский ветер и хруст колес ровера. NASA опубликовало звуки с Красной планеты

Евгений Пилипенко
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наука Марс исследование марсоход ровер Perseverance езеро
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