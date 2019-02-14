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14.02.2019, 17:50

Украинский военнослужащий узнал Лусварги - ГПУ

Украинский военнослужащий узнал Лусварги - ГПУ - Фото
Рафаэль Лусварги

Защитник Донецкого аэропорта узнал в Лусварги одного из террористов

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Защитник Донецкого аэропорта дал показания по делу бразильца Рафаэля Лусварги. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.

Сегодня, 14 февраля, в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание в производстве по обвинению Лусварги в участии в террористических организациях. Суд допросил двух свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом.

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Свидетель узнал обвиняемого как одного из боевиков. Обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Суд планирует допросить Лусварги, сообщил Лысенко.

Осенью прошлого года сообщалось, что прокурор обратился в суд с требованием инициировать привлечение адвоката Лусварги к дисциплинарной ответственности за систематические неявки на судебные заседания без уважительных причин. 

В 2017 году Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу из-за ряда нарушений, допущенных при вынесении решения. После этого другой суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство якобы для обмена на украинских заложников боевиков, который состоялся в декабре 2017 г. Однако Лусварги в обмене не участвовал. С тех пор он проживал в Киеве в одном из монастырей УПЦ МП. Адвокат подозреваемого говорит, что ему просто должны были отдать паспорт и отправить в Бразилию. Однако этого тоже не произошло.

В мае 2018 года активисты праворадикальных организаций схватили Лусварги и привели в СБУ, требуя его арестовать.

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Теги: война, Донбасс, дап, Рафаэль Лусварги
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