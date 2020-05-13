Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутреннему паспорту с 1 сентября

Фото: LIGA.net

Кабмин отменил возможность пересечения границы с Беларусью с 1 сентября по внутреннему паспорту. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На территорию Беларуси украинцы смогут выезжать по загранпаспортам. При пересечении границы в обратном направлении Госпогранслужба будет осуществлять пропуск по внутреннему украинскому паспорту.

В Кабмине считают, что это решение позволит улучшить защиту украинских граждан. Например, в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипучреждениями становится длительной и сложной.

Также уменьшается время прохождения пограничного контроля. Также будет решен вопрос о проведении безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручением уполномоченных госорганов и по базам Интерпола.

18 декабря Кабмин принял постановление о том, что выезд в Россию может осуществляться только по загранпаспорту.

С 1 марта для выезда из Украины в Россию украинцам требуется заграничный паспорт.