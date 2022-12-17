UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцев будет предупреждать о тревоге Люк Скайуокер из "Звездных войн"

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 20:24
Украинцев будет предупреждать о тревоге Люк Скайуокер из
Фото: twitter.com/U24_gov_ua

Предупреждения об опасности в англоязычной версии программы Air Alert будут озвучены голосом американского актера Марка Хэмилла, известного по роли Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны". Об этом сообщается в Twitter президентской инициативы United24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Хэммилл озвучит пять типов опасности: ракетный удар, обстрел, уличные бои, радиационную и химическую угрозы.

Актер также добавил культовые цитаты из "Звездных войн" в уведомления тревоги. Кроме того, в push-уведомлениях приложения теперь будет призыв поддержать Вооруженные Силы Украины.

Все пожертвования через Air Alert пойдут на покупку беспилотников для украинских военных.

"Благодарим Марка за постоянную поддержку Украины и компанию Ajax System за приложение. Да прибудет с тобой Сила!" – говорится в сообщении.

  • 29 сентября Хэмилл стал послом фандрайзинговой платформы United24.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
звездные войны тревога Марк Хэмилл Air Alert
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 