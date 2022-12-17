Украинцев будет предупреждать о тревоге Люк Скайуокер из "Звездных войн"
Предупреждения об опасности в англоязычной версии программы Air Alert будут озвучены голосом американского актера Марка Хэмилла, известного по роли Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны". Об этом сообщается в Twitter президентской инициативы United24.
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Хэммилл озвучит пять типов опасности: ракетный удар, обстрел, уличные бои, радиационную и химическую угрозы.
Актер также добавил культовые цитаты из "Звездных войн" в уведомления тревоги. Кроме того, в push-уведомлениях приложения теперь будет призыв поддержать Вооруженные Силы Украины.
Все пожертвования через Air Alert пойдут на покупку беспилотников для украинских военных.
"Благодарим Марка за постоянную поддержку Украины и компанию Ajax System за приложение. Да прибудет с тобой Сила!" – говорится в сообщении.
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