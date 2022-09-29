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Да пребудет с нами Сила: Люк Скайуокер стал амбассадором платформы United24

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 19:38
Да пребудет с нами Сила: Люк Скайуокер стал амбассадором платформы United24 - Фото
Марк Хэмилл в первых Звездных войнах (1977)

Звезда классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера, стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что Хэмилл стал первым амбассадором, который будет помогать сбору средств на "Армию дронов" для поддержки защитников Украины.

"Это сложная, но очень важная миссия. Я уверен, Марк, что вы с ней непременно справитесь", – написал президент.

Он также поблагодарил актера за поддержку украинского народа в борьбе за свободу.

Владимир Зеленский и Марк Хэмилл (Фото – ОП)

Читайте также: Так начинались "Звездные войны"

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский Марк Хэмилл United24
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