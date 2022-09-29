Да пребудет с нами Сила: Люк Скайуокер стал амбассадором платформы United24
29.09.2022, 19:38
Марк Хэмилл в первых Звездных войнах (1977)
Звезда классической кинотрилогии "Звездные войны" Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера, стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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Зеленский отметил, что Хэмилл стал первым амбассадором, который будет помогать сбору средств на "Армию дронов" для поддержки защитников Украины.
"Это сложная, но очень важная миссия. Я уверен, Марк, что вы с ней непременно справитесь", – написал президент.
Он также поблагодарил актера за поддержку украинского народа в борьбе за свободу.
- 4 августа было объявлено, что ВСУ получат вертолет Ми-2АМ-1 для эвакуации раненых, купленный на средства, собранные глобальной инициативой United24.
- 17 сентября платформа United24 проанализировала полученные от международных доноров 68 000 взносов в поддержку Украины на сумму $3 962 956. В топ-10 стран-доноров вошли США, Германия, Франция, Украина, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Швейцария и Ирландия.
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