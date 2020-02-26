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Украинцу в российской тюрьме угрожают изнасилованием - Денисова

Украинцу в российской тюрьме угрожают изнасилованием - Денисова - Фото
Владимир Якименко (фото - facebook.com/denisovaombudsman)
26.02.2020, 21:22

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в российской колонии участнику Автомайдана, волонтеру Владимиру Якименко угрожают изнасилованием

Администрация российской тюрьмы угрожает незаконно осужденному украинцу, участнику Автомайдана и волонтеру Владимиру Якименко изнасилованием. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, администрация колонии в Саратовской области, где удерживают Якименко, планирует перевести его в тюремную больницу якобы для лечения.

"Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что это связано с обращениями украинца, после которых в колонии назначают проверки.

Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Якименко.

  • 11 июня 2017 г Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом. С первых дней его пытали. Украинца обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
  • В сентябре 2019 г Якименко заявил, что российские силовики посредством пыток выбили у него признание.

Ребрина Вадим
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автомайдан Людмила Денисова политзаключенный владимир якименко
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