Украинцу в российской тюрьме угрожают изнасилованием - Денисова

Администрация российской тюрьмы угрожает незаконно осужденному украинцу, участнику Автомайдана и волонтеру Владимиру Якименко изнасилованием. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, администрация колонии в Саратовской области, где удерживают Якименко, планирует перевести его в тюремную больницу якобы для лечения.
"Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - написала Денисова.
Омбудсмен сообщила, что это связано с обращениями украинца, после которых в колонии назначают проверки.
Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Якименко.