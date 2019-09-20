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Похищенный ФСБ активист Автомайдана заявил о пытках в РФ

Похищенный ФСБ активист Автомайдана заявил о пытках в РФ - Фото
Фото: ЕРА
20.09.2019, 16:47

Также Владимиру Якименко неоднократно предлагали сотрудничать с ФСБ РФ, но он не согласился, за что также подвергся пыткам

Удерживаемый в России активист Автомайдана и волонтер Владимир Якименко заявил, что российские силовики посредством пыток заставили его признаться в попытке провоза наркотиков через админграницу с оккупированным Крымом. Об этом Громадському радио сообщила его жена Елена Якименко.

По ее словам, Якименко пытали с первых дней задержания, чтобы выбить признание, и это им удалось.

Жена Якименко описала пытки, которым российские силовики подвергали ее мужа: "Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове… Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он будто упал со стула, ударился лицом о стол".

Также, по словам жены Якименко, ему неоднократно предлагали сотрудничать с ФСБ РФ, но он не согласился. За это Якименко также пытали.

Кроме того в РФ от украинца требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителей власти, которые были с ним на фотографиях в Facebook. Также требовали рассказать о расположении ВСУ на админгранице с Крымом.

Как уточняет издание, в РФ Якименко, который работал таксистом и неоднократно пересекал админграницу, обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

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автомайдан Крым пытки владимир якименко
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