Украинцы не видят успехов новой власти - опрос

Администрация президента (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Большинство украинцев не видит успехов в действиях новой власти по резонансным вопросам. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце ноября.

Как неуспешные оценивают усилия властей по установлению мира на Донбассе 51% опрошенных, 40% считают их успешными. В начале месяца не видели успехов 44%, а 46% считали, что власти справляются.

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Еще меньше результатов украинцы видят в борьбе с коррупцией и расследовании громких криминальных дел: 70% и 71% считают действия властей неуспешными по этим направлениям. 75% опрошенных не видят успехов в вопросе снижения тарифов, 46% - в вопросе надежного обеспечения Украины газом и его транзита в Европу.

Положительный баланс в оценке успешности сохраняется только в вопросе обеспечения свободы слова: 47% считают, что власть справляется с этим, не согласны - 44%.

По всем вопросам с начала ноября наблюдается снижение оценки действий властей.

Опрос проведен 22-25 ноября 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 3%.