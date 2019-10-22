Украинцы плохо различают фейковые новости - опрос

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Лишь 11% из тех, кто знает о существовании фейковых новостей, могут их точно определять. Таковы результаты социологического исследования Internews "Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа в 2019 году", проведенного при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

О существовании фейковых материалов в СМИ знают 75% опрошенных. 65% из них заявили, что умеют отличать правдивые новости от фейковых.

Вместе с тем на практике оказалось, что таких всего 11%. Респондентам было предложено оценить три новости на правдивость/неправдивость. 68% аудитории из трех новостей смогли верно идентифицировать одну или две, а 22% опрошенных не смогли вообще дать ни одного верного ответа.

При этом наибольшее недоверие в аудитории вызвала именно правдивая новость о возмещении из бюджета аграриям стоимости приобретенной техники.\

Осведомленность о существовании заказных материалов растет из год в год, однако только 68% украинцев декларируют, что умеют различать такой контент.

В этом году меньше украинцев при выборе СМИ интересуются его собственниками. В 2015 году эта информация была важна для 39% украинцев, в 2019 – для 30%.

Большинство опрошенных не знают владельцев общенациональных СМИ, а доля тех, кто знает владельцев региональных СМИ, не превышает 7%.

Согласно этому же исследованию, в 2019 году телевизионные СМИ потеряли первое место среди источников получения новостей в Украине.