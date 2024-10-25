Украинцы получат по 1000 грн по "єПідтримка" – Зеленский

Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества, анонсировал президент

Иллюстративное фото: Depositphotos

С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки– граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. єПідтримка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, электричества", - анонсировал глава государства.

Также эти средства можно будет потратить на билеты "Укрзалізниці", украинские лекарственные средства, книги и культурные услуги, отметил Зеленский.

А еще деньги с єПідтримки можно будет задонатить на военных — волонтерам, на дроны, добавил президент.

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