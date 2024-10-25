Украинцы получат по 1000 грн по "єПідтримка" – Зеленский
С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки– граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. єПідтримка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, электричества", - анонсировал глава государства.
Также эти средства можно будет потратить на билеты "Укрзалізниці", украинские лекарственные средства, книги и культурные услуги, отметил Зеленский.
А еще деньги с єПідтримки можно будет задонатить на военных — волонтерам, на дроны, добавил президент.
Новость дополняется...
- После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году правительство выплачивало 6500 грн по єПідтримка наемным работникам и ФЛПам, у которых война забрала работу.