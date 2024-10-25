Українці отримають по 1000 грн за єПідтримкою – Зеленський

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, анонсував президент

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З 1 грудня в Україні введуть нову урядову програму єПідтримки – громадяни отримають по 1000 грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. єПідтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики", – анонсував голова держави.

Також ці кошти можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки та культурні заходи, зауважив Зеленський.

А ще гроші з єПідтримки можна буде задонатити на військових — волонтерам, на дрони, додав президент.

У грудні 2021 року в Україні стартував проєкт єПідтримка — держава виплачувала 1000 грн вакцинованим від ковіду українцям. Спочатку гроші можна було використати для купівлі книжок, квитків на культурні заходи, абонементів до спортклубів та квитків на потяги чи літаки у межах України.

Уже після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році держава припинила приймати нові заявки на "ковідну тисячу". Натомість кошти, на які ще не надійшли заявки українців, скерували на потреби армії. Згодом Кабмін дозволив витрачати гроші єПідтримки без обмежень на будь-які продукти або товари.

Також після початку вторгнення уряд став виплачувати 6500 грн за єПідтримкою найманим працівникам і ФОПам, у яких війна забрала роботу.