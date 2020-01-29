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Украинцы считают Зеленского главным двигателем реформ - опрос

Украинцы считают Зеленского главным двигателем реформ - опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
29.01.2020, 12:39

Опрос проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова

60,1% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский является главным двигателем реформ. 7,9% опрошенных считают его тормозом реформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова.

Также к основным двигателям реформ причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии Слуга народа (29,7%), население (27%) и волонтеров (23,9%). 

Наибольшим тормозом реформ, по мнению опрошенных, являются олигархи (50,9%) и бюрократия, чиновники (43,1%). 

"По сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев о двигателях реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%)", - отмечают социологи. 

  • Опрос проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов. Теоритическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
  • В июле 2019 года 61,5% украинцев возлагали самые большие надежды относительно проведения реформ на Зеленского.

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