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Украинцы сказали, что мешает стране вступить в Евросоюз – опрос

Украинцы сказали, что мешает стране вступить в Евросоюз – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com
05.12.2019, 10:46

Войну на востоке граждане Украины поставили лишь на четвертое место в списке преград для полной евроинтеграции, утверждают социологи

Больше всего, по мнению украинцев, членом Евросоюза Украине мешают стать проблемы с коррупцией. Так считают 44% опрошенных граждан, говорится в совместном соцсопросе фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

На втором месте среди преград для вступления в ЕС респонденты назвали "недостаточное экономическое развитие" Украины - 40%, "низкий уровень жизни населения" - 34%, а также войну на Донбассе - 20%.

Результаты опроса в разных регионах Украины:

  • Опрос при финансовой поддержке представительства ЕС в Украине проведен 4-19 ноября 2019 года среди 2041 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах во всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

14 октября 2013 года центр Разумкова писал, что падение рейтинга на то время президента Виктора Януковича "не связано с евроинтеграцией".

Читайте также: Евроинтеграцию поддерживают больше половины украинцев (май-2019)

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