Украинцы сказали, что мешает стране вступить в Евросоюз – опрос

Больше всего, по мнению украинцев, членом Евросоюза Украине мешают стать проблемы с коррупцией. Так считают 44% опрошенных граждан, говорится в совместном соцсопросе фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.
На втором месте среди преград для вступления в ЕС респонденты назвали "недостаточное экономическое развитие" Украины - 40%, "низкий уровень жизни населения" - 34%, а также войну на Донбассе - 20%.
Результаты опроса в разных регионах Украины:
14 октября 2013 года центр Разумкова писал, что падение рейтинга на то время президента Виктора Януковича "не связано с евроинтеграцией".
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