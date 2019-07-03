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03.07.2019, 15:59

Украинцы сказали, какие сферы нужно реформировать прежде всего

Украинцы сказали, какие сферы нужно реформировать прежде всего - Фото
Проблему коррупции украинцы определили как приоритетную (фото - depositphotos.com)

Большинство проголосовавших в опросе украинцев считают, что главная реформа - антикоррупционная

Украинцы считают первоочередными пять реформ: антикоррупционную (63%), здравоохранения (57%), пенсионную и реформу системы соцзащиты (52%), реформу судов, прокуратуры, полиции (37%), люстрацию чиновников (33%). Об этом говорят результаты опроса фонда Деминициативы и центра Разумкова. 

При этом большинство участников опроса, которые планируют голосовать на выборах в парламент за Слугу народа, Голос, Батькивщину и Европейскую солидарность, считают главной антикоррупционную реформу.

Избиратели Оппозиционной платформы/За життя считают более приоритетной реформу здравоохранения. 

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Опрос проводили с 13 до 20 июня во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Россией территорий. Социологи опросили 2017 граждан от 18 лет. Погрешность - не выше 2,3%.

Ранее соцопрос показал, что украинцы не знают, кого хотят видеть премьером.

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Теги: реформы, опрос, соцопрос
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