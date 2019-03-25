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25.03.2019, 14:07

Украинцы сказали, кого хотели бы видеть премьером: опрос КМИС

Украинцы сказали, кого хотели бы видеть премьером: опрос КМИС - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Гройсмана хотели бы видеть снова премьером 13,1% опрошенных, Таруту - 7,2%, Яценюка - 6,1%

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После президентских выборов и переформатирования правительства большинство опрошенных украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра Владимира Гройсмана (13,1%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Опрос проводился с 12 по 23 марта методом личного интервьюирования 2014 респондентов, которые живут в 131 населенном пункте во всех регионах, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Ранее сегодня сообщалось, что, если бы выборы президента проводились примерно за 10 дней до официальной даты голосования, в первом туре с большим отрывом от ближайшего конкурента - действующего главы государства Петра Порошенко - победил бы шоумен Владимир Зеленский, приводя данные опроса среди определившихся с симпатиями избирателей, пишет Киевский международный институт социологии.

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Теги: опрос, премьер
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