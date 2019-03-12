Украинцы смогут пожаловаться на материалы СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Детектор медиа и Институт массовой информации запускают механизм жалоб на некачественные журналистские материалы, которые нарушают законодательство и профессиональные стандарты.

На сайтах Детектор медиа и ИМИ размещена специальная форма для подачи публичной жалобы.

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Пожаловаться может каждый пользователь, однако анонимные жалобы рассматриваться не будут.

Жалоба может касаться только украинского СМИ или медиа, основной контент которого касается Украины.

По результатам оценки материала общественные организации подготовят заключение.

Детектор медиа и ИМИ могут обратиться к нарушителям с предложением исправить ошибку, опубликовать кейс на своих сайтах или передать жалобу в Независимый медийный союз и Комиссию журналистской этики.

Если жалобу примут к рассмотрению, то сообщение об этом жалобщик получит на электронную почту не позднее чем через 10 рабочих дней. Параллельно с этим суть жалобы и выводы эксперта по ней получат издание и журналист, на материал которых жаловались.

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