70% украинцев верят, что Украина победит в войне с Россией, 91% поддерживают действия президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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70% уверены, что Украина сможет отбить нападение российских оккупантов. 16% – не уверены. Нигде в Украине не наблюдается преимущество пессимистичных настроений: на Западе и в Центре верят в победу 75-78% украинцев, на Юге и Востоке – 64-66%.

Действия Зеленского поддерживает 91% украинцев, не поддерживают – 6%, не смогли ответить – 3%. Поддержка президента выросла в три раза в сравнении с декабрем 2021 года.

Опрос проводился по телефону после нового нападения России – 26-27 февраля. Опрошены 2000 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Погрешность – не более 2,2%.

Марк Сировой

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