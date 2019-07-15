Украинцы в 2019 году уверовали в успех реформ: данные опроса

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В июне 2019 года подавляющее большинство украинцев - 60,5% - поверило в успех реформ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой центра Разумкова.

Почти 17% опрошенных верят в успех начатых изменений, тогда как около 44% в них верят, но все же сомневаются. Не верят в успех реформ, но надеются на это 23% граждан, а тех, кто не верит вовсе - лишь около 11%.

"Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили 30%, не верили 62%, в 2016-м - соответственно, 29% и 65%, в 2017-м - 27% и 67%, в 2018-м - 35% и 60%", - отметили социологи.

Для сравнения взяты данные опросов от Деминициатив совместно с центром Разумкова и КМИС.

Больше всего верят в реформы избиратели партий Слуга народа и Евросолидарность - по 79%, меньше всего - Оппозиционной платформы/За життя (35%) и Батькивщины (58%).

Также, утверждают аналитики, "существенно" по сравнению с предыдущими годами выросла уверенность граждан в том, что Украина может преодолеть нынешние проблемы и трудности, а каждый третий уверен, что это произойдет ближайшие нескольких лет. Только 9% считают, что Украина не справится.

Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Больше 60% украинцев видят в Зеленском двигателя реформ.