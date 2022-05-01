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Украинцы возвращаются из плена РФ с ампутациями, обморожениями и сепсисом – омбудсмен

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01.05.2022, 13:34
Украинцы возвращаются из плена РФ с ампутациями, обморожениями и сепсисом – омбудсмен - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинцы возвращаются из российского плена после обмена с тяжелыми ранениями, сепсисом и ампутированными после обморожения конечностями. О пытках и издевательствах оккупантов над украинскими гражданами сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями", – сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что при захвате в плен россияне забирали у мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого украинцев заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня.

Далее, по словам Денисовой, с обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО в Курске.

Медпомощь им не оказывали, украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить "патриотические" российские песни и исполнять их для надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а потом заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались.

"Тяжелобольных, с ампутированными вследствие обморожения конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты", – сообщила Денисова.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова плен пытки
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