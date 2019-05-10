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10.05.2019, 07:52

"Украинцы ясно дали понять": Волкер о курсе на членство в НАТО

"Украинцы ясно дали понять": Волкер о курсе на членство в НАТО - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина имеет полную поддержку США с курсом ее евроатлантической интеграции, заверил американский топ-дипломат

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил в поддержку движения страны к членству в Организации Североатлантического договора. Об этом он написал у себя в Twitter, подчеркнув, что Вашингтон не намерен уступать на переговорах Москве, которая против Украины как части НАТО.

По его словам, США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах.

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"Только украинцы могут определять свое будущее: и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур", - написал он на русском языке, добавив, что "США их полностью поддерживают".

Перед вторым туром президентских выборов-2019 Волкер заверил Украину в поддержке независимо от имени победителя волеизъявления граждан: "США здесь надолго".

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Теги: Курт Волкер, нато, поддержка
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