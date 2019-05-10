"Украинцы ясно дали понять": Волкер о курсе на членство в НАТО

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил в поддержку движения страны к членству в Организации Североатлантического договора. Об этом он написал у себя в Twitter, подчеркнув, что Вашингтон не намерен уступать на переговорах Москве, которая против Украины как части НАТО.

По его словам, США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах.

Реклама

"Только украинцы могут определять свое будущее: и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур", - написал он на русском языке, добавив, что "США их полностью поддерживают".

Перед вторым туром президентских выборов-2019 Волкер заверил Украину в поддержке независимо от имени победителя волеизъявления граждан: "США здесь надолго".