Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.04.2019, 12:12

Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам спецпредставителя Госдепа, США будут поддержать мирную, сильную и демократическую Украину

Реклама
Реклама

США и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину, чьи границы и территории, включая временно оккупированный Крым будут восстановлены. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер у себя в Twitter.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", - отметил Волкер.

Реклама

Завтра, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины.

11 апреля Волкер заявил, что США традиционно не поддерживают никого из кандидатов на выборах в других странах, в данном случае – в Украине, однако Вашингтон выступает за соблюдение принципов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, США, госдеп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 